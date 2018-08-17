"А де президент?": у мережі висміяли урочисте відкриття туалету в Херсоні (фото)

На відкритті туалету в місцевому театрі відбулося урочисте перерізання червоної стрічки.

У Херсоні урочисто і з перерізанням стрічки відкрили туалет в обласному драматичному театрі. Сприяв відкриттю місцевий бізнесмен і депутат Валерій Боржков.

Фото урочистого відкриття туалету опубліковані на сторінці пабліка "Жити в Херсоні" у Facebook.

На подію прийшли співробітники театру. Також відбулося урочисте перерізання червоної стрічки.

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Користувачі мережі висміяли "оказію": "А де президент? Не рахується", "А чого стрічку перерізають? Треба було туалетний папір різати", "З гумором у людей все в порядку – дуже смішно! Напевно було шоу фонтанчиків з пісуару! Виконання класики на зливних бачках. Балет, мабуть віддтанцював у передбаннику. Вміють люди запалити:)".

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