"А де президент?": у мережі висміяли урочисте відкриття туалету в Херсоні (фото)

09:39, 17 серпня 2018
Курйози
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Відбулося урочисте перерізання червоної стрічки / "Жити в Херсоні" в Facebook

У Херсоні урочисто і з перерізанням стрічки відкрили туалет в обласному драматичному театрі. Сприяв відкриттю місцевий бізнесмен і депутат Валерій Боржков.

Фото урочистого відкриття туалету опубліковані на сторінці пабліка "Жити в Херсоні" у Facebook.

"Жити в Херсоні" в Facebook
На подію прийшли співробітники театру / "Жити в Херсоні" в Facebook

На подію прийшли співробітники театру. Також відбулося урочисте перерізання червоної стрічки.

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Користувачі мережі висміяли "оказію": "А де президент? Не рахується", "А чого стрічку перерізають? Треба було туалетний папір різати", "З гумором у людей все в порядку – дуже смішно! Напевно було шоу фонтанчиків з пісуару! Виконання класики на зливних бачках. Балет, мабуть віддтанцював у передбаннику. Вміють люди запалити:)".

Як повідомляв УНІАН, мережі висміяли голову ОДА Савченко за "пошуки" Золотого руна.

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Теги: #театр#Херсонщина