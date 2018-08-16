Конан-варвар з Миколаєва: у мережі висміяли главу ОДА Савченко за "пошуки" Золотого руна (фото, відео)

Зазначимо, що Конан-варвар - вигаданий герой, створений американським письменником Робертом Говардом.

Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко побажав археологам знайти міфічне Золоте Руно й артефакти часів вигаданого персонажа Конана-варвара.

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Про це він сказав під час представлення археологами у місцевому музеї давньогрецької ритуальної посудини, яку підняли з дна акваторії Кінбурнської коси.

"Ця знахідка свідчить про те, що, може, Миколаїв ще раз доведе, що це історичне місто. І взагалі те, що відбувалося у нас, це не просто з тих часів, коли був і Конан, про якого згадував Арнольд Шварценеггер, з нашим Диким Садом, а ще й багато-багато того, що ми можемо показати світові. Сподіваюся, що наступна знахідка, може, буде якимось таким склепом, в якому було Золоте Руно, а може, щось інше...", - заявив Савченко.

Те, що Савченко згадав вигаданих персонажів і міфічні артефакти, насмішило юзерів мережі:

Конан-варвар, вхопивши за сраку полоняника, шукає золоте руно на теренах прадавньої Миколаївщини



Власний архів Плінія Старшого. Колір. pic.twitter.com/WONmKZGQhZ — Алло™, ето гомункулы? (@MakarovMkr) August 15, 2018

"А ВІД КОНАН БУВ З МИКОЛАЄВА" pic.twitter.com/ln2uJxy7Mg — неочн удвлн прсхдщ (@azubinski) August 15, 2018

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2016 року журналісти знайшли безліч помилок у конкурсному завданні нового голови Миколаївської ОДА.