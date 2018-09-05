В Австрії немає кенгуру?: на півночі країни помітили самотню тварину з іншої частини світу (відео)

Звістка про кенгуру в Австрії викликала чимало жартів, адже цю країну часто плутають з Австралією, яка є батьківщиною кенгуру.

На півночі Австрії на початку вересня 2018 року помітили самотнього кенгуру - для європейської гірської країни ці тварини є зовсім нетиповими.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, кадри з твариною зняв житель регіону Верхня Австрія і відео розлетілося світовими ЗМІ.

Австрійська поліція повідомила, що їй надійшло чимало дзвінків від громадян, які також бачили звіра. Правоохоронці поки не впіймали кенгуру, однак розшукують і тварину, і власників, від яких вона могла втекти.

Тим часом звістка про кенгуру в Австрії викликала чимало жартів, адже цю країну через схожість назв часто плутають з Австралією, яка є батьківщиною кенгуру. В Австрії навіть часто можна побачити сувеніри з написом «В Австрії немає кенгуру».

До речі, у рідній Австралії кенгуру почуваються доволі сміливо і нерідко втручаються у життя людей, наприклад, вистрибуючи на футбольне поле.