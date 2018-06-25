Кенгуру-пустун вискочив на футбольне поле під час матчу (відео)

11:47, 25 червня 2018
Курйози
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Через це затримався другий тайм матчу. Тварину спробували прогнати за допомогою м'яча, але це вдалося не одразу.

Як повідомляв УНІАН, раніше під час бейсбольного матчу між "Сент-Луїс Кардиналс" і "Канзас Сіті Роялс" на поле вибігло кошеня, зупинило матч і покусало стюарда.

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Теги: #кенгуру#футбольне поле