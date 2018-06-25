Кенгуру-пустун вискочив на футбольне поле під час матчу (відео)

Тварина побігала газоном, а потім сама поскакала з поля.

Кенгуру вибіг на поле перед початком другого тайму одного з матчів австралійської ліги між клубами "Белконнен Юнайтед" і "Канберра".

Читайте такожВ Австралії помітили кенгуру-любителя позувати, як голоторсий Путін (фото)

Через це затримався другий тайм матчу. Тварину спробували прогнати за допомогою м'яча, але це вдалося не одразу.

Як повідомляв УНІАН, раніше під час бейсбольного матчу між "Сент-Луїс Кардиналс" і "Канзас Сіті Роялс" на поле вибігло кошеня, зупинило матч і покусало стюарда.