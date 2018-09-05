У соцмережах обговорюють фото Порошенка, який "здивував простотою", у літаку

Користувачі соцмереж не залишилися байдужі до такого героїчного вчинку глави держави, як політ у звичайному літаку з простими людьми, і вирішили потролити президента.

Кілька днів тому в мережі з'явилася фотографія з президентом України Петром Порошенком, на якій він власноруч кладе валізу на полицю в рейсовому літаку з Лондона до Києва.

Користувачі соцмереж не залишилися байдужі до такого героїчного вчинку глави держави, як політ у звичайному літаку з простими людьми, і вирішили потролити президента, також хтось його критикував, а хтось захищав.

Почалося все з цілком, здавалося б, безневинного поста Катерини Козоріз у Facebook, яка, за її словами, випадково зустріла "незвичайного пасажира", який "здивував усіх своєю простотою".

Далі цю унікальну новину підхопили ЗМІ, ну а жарти на тему підтяглися самі собою. Ось, приміром, журналіст Михайло Ткач жартує, чи то над самим Порошенко, чи то над "5 каналом".

Про простого українського заробітчанина, який просто повертається додому, жартує і журналіст Вадим Фолькер.

Особливо пильні і недовірливі користувачі запідозрили, що Порошенко "риється в чужому багажі".

Багато коментаторів у ФБ робили припущення, що пасажири в літаку - це охорона президента чи "прислуга". Також часто зустрічалися думки, що Порошенко не летів в літаку, а просто зайшов зробити фото.

Але на цьому політ творчої думки не зупинився - і в хід пішли "фотожаби".

Блогер Микита Потураєв припустив, що президент витратився на Мальдіви, тому не зміг цього разу полетіти чартером.

Природно, як і личить Facebook-стрічці, в ній знайшлося місце і для критики такого, можливо, "піару" з боку президента.

Приміром, журналіста Олександра Дубінського дивує відсутність фотографій з інших рейсів, на яких Порошенко летів в Вашингтон і повертався звідти, окрім одного. Адже в АП запевняли, що переліт туди-назад носить приватний характер і відбувається на рейсових літаках.

А конфліктолог Сергій Орешет нагадує, що перед виборами багато політиків намагається здаватися "ближче до народу".

Блогер Денис Гороховський пропонує не дивуватися появі президента "серед простих смертних". "А якщо зовсім все погано, то він в АТБ ще й акційний цукор буде купувати", - написав він.

Нагадаємо, раніше президента України Петра Порошенка сфотографували в рейсовому літаку з Лондона до Києва в момент, коли він власноруч кладе валізу на полицю.

Очевидці події стверджують, що він посміхався всім пасажирам, що і видно на опублікованої широко розтиражованому фотографії.