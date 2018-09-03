Порошенка "випадково" сфотографували у рейсовому літаку - летів як простий смертний (фото, відео)
Президента України Петра Порошенка сфотографували у рейсовому літаку з Лондона до Києва у момент, коли він власноруч кладе валізу на полицю.
Про це повідомила Катерина Козоріз на своїй сторінці у Facebook.
Очевидці події стверджують, що він усміхався до всіх пасажирів, що і видно на опублікованій і широко розтиражованій фотографії.
"Друзі летіли сьогодні з Лондона до Києва British airways і були здивовані, зустрівши незвичайного пасажира. Він до всіх усміхався, сам складав на полицю свої речі і взагалі здивував простотою. P.S. Порошенко мабуть повертався зі США, де як пишуть ЗМІ, був на прощанні з Маккейном", - повідомила вона.
Читайте також"Несподівані гості": Порошенка із родиною помітили у ресторані Києва (фото)
Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко у Вашингтоні взяв участь у жалобних заходах прощання із сенатором Сполучених Штатів Америки Джоном Маккейном і назвав його «справжнім героєм України».