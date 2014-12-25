У Великобританії в димоході знайшли лист Санта-Клаусу, написаний 100 років тому

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Daily Mirror.

Послання від дівчинки на ім'я Хелі було виявлено в трубі, розташованій у школі-інтернаті в Уельсі.

У листі дитина попросила у Санта-Клауса в подарунок вечірнє плаття і книгу Ернеста Реймонда «Говори, Англія».

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Беддас розповів, що знайшов лист, який застряг на одному з виступів усередині димоходу, коли чистив його за допомогою пилососа. «Я витягнув цей складений папірець, і мені стало цікаво, що ж там написано», - розповів чоловік.

Відзначається, що знайдений лист разом з розповіддю Ернеста Реймонда «Говори, Англія», планується показувати учням цієї школи для дівчаток під час уроків.