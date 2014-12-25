Британка зіграла весілля з двома котами

Як повідомляє Лєнта.ру з посиланням на Metro, медовий місяць 48-річна британка провела з тваринами на Канарських островах.

Видання уточнює, що сайт, який допомагає людям, які хочуть пов'язати себе узами шлюбу з домашніми вихованцями, видав британці сертифікат, що підтверджує її відносини з котами. Юридичної сили він не має. Відзначається, що родичі жінки вважають її вчинок безумством.

Сім років тому Бюхнер порвала з коханим чоловіком. Після цього вона взяла з притулку котів Лугоші і Спайдера.

Жінка з котами планує жити в своєму будинку на півночі Лондона.

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