У Росії школяр під час постановки різдвяного спектаклю переплутав біблійного Йосифа і Сталіна

Про це написав батько дитини.

"Вчора мій 12-річний син брав участь у Різдвяному шкільному спектаклі. Він заздалегідь оголосив, що йому дісталася роль Йосипа Сталіна, який повідомляє щось якійсь жінці. Ми не сильно здивувалися, тому що за роки в школі зіграли багато ролей, наприклад, епохальну роль Кавуна", - написав він.

Читайте такожУ Львові 14-річний школяр "замінував" школу, щоб зірвати контрольнуШколяреві зробили костюм.

"Сказано - зроблено: бабуся пришила генеральські лампаси до штанів, дістали офіцерські «юфтові» чоботи, зробили шикарні вуса, френч з маршальскими погонами, петлицями, червону папку Генералісимуса з великою зіркою і ін. Підготувалися, щоб блищати. Недобре запідозрили безпосередньо перед виставою, виявивши однокласника в костюмі... царя Соломона", - пише батько.

"Перед самим початком з'ясувалася зав'язка драми: так, сину дісталася роль Йосифа. Тільки не Йосипа Сталіна! Просто Йосифа! Який повідомляє... благу звістку! Діві Марії! Вистава-то різдвяна! Часу не було, і син вирушив повідомляти благу звістку у вигляді Йосипа Сталіна. У своєму костюмі він мав шалений успіх!", - додав він.