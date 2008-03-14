Золотий резерв Центрального банку Ефіопії виявився позолоченим

Парламентський комітет Ефіопії з бюджету і фінансів 13 березня зобов`язав Центральний банк країни в найкоротші терміни перевірити золотий резерв країни на предмет його оригінальності.

Як повідомляє ВВС News, сумніви в цьому з`явилися після того, як провалилася угода з ПАР: південноафриканці зажадали назад свої гроші, коли з`ясувалося, що поставлені їм з Ефіопії зливки зроблені з позолоченої сталі.

Проведене услід за цим розслідування показало, що Центральний банк купив у одного з постачальників велику партію позолоченої сталі під виглядом золота. В результаті цієї афери країна втратила багато мільйонів доларів.

Керівники компанії-постачальника і деякі їх ділові партнери були негайно арештовані за підозрою в шахрайстві. Також були затримані хіміки з місцевої геологічної служби, які мали впевнитися, що золото, яке купує ЦБ, відповідає усім стандартам.

Слідчі вже з`ясували, що в резерві місцевого ЦБ зберігається ще одна партія "сталевого" золота. Воно було конфісковане у контрабандистів, що намагалися вивезти зливки за межу.

В Ефіопії щорічно здобувають деяку кількість золота, частина якого відправляється на експорт, нагадує Лента.ру.