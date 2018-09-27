Як людина: ящірка посміхнулася в камеру і стала новим мемом (відео)
10:57, 27 вересня 2018Курйози
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Тварина живе в Японії за склом тераріуму. її власник створив для ящірки персональний блог в соцмережах.
Допитлива ящірка - новою зіркою соцмереж ставши домашній гекон, який усміхається
У Мережі стало популярним відео з усміхненим гекконом.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Тварина живе в Японії за склом тераріуму. її власник створив для ящірки персональний блог в соцмережах. Ці п'яти-секундні ролики з веселим гекконом швидко привернули увагу користувачів.
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Відео, де плазун крадеться до камери і щиро посміхається подивилися понад 15 мільйонів разів. Тепер користувачі Twitter розповідають, в яких ситуаціях вони виглядають, як цей гекон.
Раніше кіт, який впав з ноутбука, став хітом мережі.
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