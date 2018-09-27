Як людина: ящірка посміхнулася в камеру і стала новим мемом (відео)

Тварина живе в Японії за склом тераріуму. її власник створив для ящірки персональний блог в соцмережах.

У Мережі стало популярним відео з усміхненим гекконом.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Тварина живе в Японії за склом тераріуму. її власник створив для ящірки персональний блог в соцмережах. Ці п'яти-секундні ролики з веселим гекконом швидко привернули увагу користувачів.

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Відео, де плазун крадеться до камери і щиро посміхається подивилися понад 15 мільйонів разів. Тепер користувачі Twitter розповідають, в яких ситуаціях вони виглядають, як цей гекон.

Раніше кіт, який впав з ноутбука, став хітом мережі.