Пес навчився кататися на ковзанах (відео)

Бенні - пес, який вміє кататися на ковзанах.

Бенні, собаку з притулку, мали приспати, але його доля змінилася.

Читайте такожПес, який кричить як динозавр, став зіркою мережі (відео)

Мешканка Лас-Вегаса Щерил побачила фото лабрадора-ретривера й заповнила необхідну документацію. Після цього тварина опинилася у неї вдома.

Шерил помітила, що собака легко навчається всього, тому вирішила випробувати його на льоду. Жінка одягла на песика ковзани, що були зроблені спеціально для нього. І вже незабаром він почав кататися.

Раніше собака став зіркою мережі після того, як врятував кота від неминучої бійки.