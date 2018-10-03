Пес навчився кататися на ковзанах (відео)
13:58, 03 жовтня 2018Курйози
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Бенні - пес, який вміє кататися на ковзанах.
Бенні, собаку з притулку, мали приспати, але його доля змінилася.
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Мешканка Лас-Вегаса Щерил побачила фото лабрадора-ретривера й заповнила необхідну документацію. Після цього тварина опинилася у неї вдома.
Шерил помітила, що собака легко навчається всього, тому вирішила випробувати його на льоду. Жінка одягла на песика ковзани, що були зроблені спеціально для нього. І вже незабаром він почав кататися.
Раніше собака став зіркою мережі після того, як врятував кота від неминучої бійки.
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