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Труснула старовиною: Мей "запалила" під хіт ABBA на з'їзді Консервативної партії (відео)

16:06, 03 жовтня 2018
Курйози
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Тереза Мей / REUTERS

Мей пританцьовуючи вийшла на сцену, після чого зробила кілька запальних рухів і трохи підспівала хіту ABBA. Про це повідомляє Reuters.

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Перед початком промови вона також подякувала присутнім «за теплий прийом».

«Я повинна просто попередити: вибачте, якщо я відключуся під час промови. Я не спала всю ніч, склеювала задник сцени», — пожартувала Мей.

Раніше повідомлялося, що танець Терези Мей в Кейптауні потрапив на відео і викликав подив у соціальних мережах.

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Теги: #Тереза Мей