Труснула старовиною: Мей "запалила" під хіт ABBA на з'їзді Консервативної партії (відео)

Мей пританцьовуючи вийшла на сцену, після чого зробила кілька запальних рухів і трохи підспівала хіту ABBA.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей на з'їзді Консервативної партії з'явилася на сцені під пісню групи ABBA «Dancing Queen».

Мей пританцьовуючи вийшла на сцену, після чого зробила кілька запальних рухів і трохи підспівала хіту ABBA. Про це повідомляє Reuters.

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Перед початком промови вона також подякувала присутнім «за теплий прийом».

«Я повинна просто попередити: вибачте, якщо я відключуся під час промови. Я не спала всю ніч, склеювала задник сцени», — пожартувала Мей.

Раніше повідомлялося, що танець Терези Мей в Кейптауні потрапив на відео і викликав подив у соціальних мережах.