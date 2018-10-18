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Путін розповів анекдот про відносини зі США

20:45, 18 жовтня 2018
Курйози
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Дональд Трамп і Володимир Путін / REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, це відбулося на пленарному засіданні Валдайського клубу.

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«Є такий жарт, старий, з бородою. Може, хтось не знає - буде цікаво. Звучить він так: Запитання: «Як ви розслабляєтеся?» Відповідь: «Я не напружуюся». Те ж саме стосується напруги в міжнародних справах. Ми не напружуємо нікого, ми не створюємо жодних проблем», - заявив Путін.

Як повідомляв УНІАН, Путін розповів про позицію Росії в міжнародних конфліктах. За його словами, Росія нікого не напружує в міжнародних справах і не створює проблем.



 

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Теги: #США#Путін