"Ми взагалі нічого не боїмося": Путін розповів про позицію Росії в міжнародних конфліктах

За його словами, Росія нікого не напружує у міжнародних справах і не створює проблем.

Президент РФ Володимир Путін заявляє, що Росія не боїться ніяких конфліктів, бо росіяни готові «життя віддати за вітчизну».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на пленарному засіданні Валдайського клубу.

«Жодних (конфліктів не боїмося - УНІАН). Ми взагалі нічого не боїмося. Країна з такою територією, з такою системою оборони, з таким населенням, готовим відстоювати свою незалежність, свій суверенітет. Далеко не скрізь, не в усіх країнах така схильність громадян життя своє віддати за батьківщину. З цим ніхто нічого не може вдіяти, і це вселяє впевненість, що ми можемо почуватися спокійно», - заявив Путін.

«Ми нікуди не збираємося, у нас величезна територія, нам нічого не потрібно ні в кого. Але, природно, ми дорожимо своїм суверенітетом, незалежністю. Так було завжди, в усі часи історії нашої держави. Це в крові нашого народу, як я уже не раз говорив. У цьому сенсі ми почуваємося впевнено», - додав він.

Читайте такожЕкс-депутат Держдуми пояснив, чому в Кремлі не буде перевороту

При цьому Путін сказав, що вважає «поганою ідеєю ініціювати у світовій політиці потужну витверезну кризу для розв‘язання нагромаджених проблем».

«Це погана ідея. Нагнітання обстановки, істерики - це не наша методика, як у нас інколи люблять говорити. І взагалі, поставити весь світ на грань якоїсь всеосяжної, з важко прогнозованим результатом кризи - це безвідповідальна політика. Ми ніколи таку політику не проводили і проводити не будемо», - запевнив він.

За його словами, Росія нікого не напружує в міжнародних справах і не створює проблем. «Такий жарт є, старий, з бородою. Може, хтось не знає - буде цікаво. Звучить він так: Питання: «Як ви розслабляєтеся?» Відповідь: «Я не напружуюсь». Те саме стосується напруги в міжнародних справах. Ми не напружуємо нікого, ми не створюємо жодних проблем», - наголосив Путін.

Як повідомляв УНІАН, Путін пообіцяв «агресорам» неминуче ядерне відплата.