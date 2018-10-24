Пенсіонер з Уельсу п'ять років просто так викликав собі швидку за що отримав 20 місяців в'язниці

Одного разу пенсіонер попросив двох чоловіків викликати йому швидку, сказавши, що у нього серцевий напад, проте бригада, яка приїхала за викликом, виявила його сидячим у вітальні і розпиваючим віскі.

Пенсіонер з Уельсу Джон Харві, який без потреби викликав швидку допомогу понад 300 разів, засуджений до 20 місяців тюремного ув'язнення.

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Харві телефонував до екстрених служб 999 в цілому 314 раз за останні п'ять років, 149 разів медики його забирали в лікарню, однак жодного лікування йому не було потрібно, передає Бі-бі-сі. Виклики обійшлися Національній службі охорони здоров'я в 46 тисяч 383 фунти стерлінгів.

Раніше пенсіонер, який регулярно зловживає алкоголем, вже притягувався до відповідальності - тоді суд валлійського міста Суонсі заборонив йому дзвонити на номери екстрених служб, однак він продовжував робити це сам і просив інших дзвонити від його імені.

За словами представника прокуратури Хелен Рендалл, одного разу Харві попросив двох чоловіків викликати йому швидку, сказавши, що у нього серцевий напад, проте бригада швидкої допомоги, яка приїхала за викликом, виявила його в повному здоров'ї сидячим у вітальні і розпиваючим віскі.

Прокурор розповіла, що медики витратили в цілому 302 години на те, щоб доставляти Харві в лікарню, звідки він часто йшов, навіть не чекаючи огляду лікаря.

Суд також заслухав свідчення психіатра, який розповів, що не знайшов у підсудного ніяких психічних відхилень. Адвокат Харві Крейг Джонс визнав, що чоловік "нарешті почав усвідомлювати, що він більше не зможе телефонувати у "швидку" без причини.

"Я просто не розумію, чому ви так себе ведете. Ви - загроза суспільству. Єдине пояснення - це те, що ви перетворюєтеся в зло в чистому вигляді після випивки. Ми всі знаємо, наскільки завантажена наша служба охорони здоров'я, і ви ставили життя інших людей під загрозу, відволікаючи увагу лікарів невідкладної допомоги", - сказав суддя Пол Томас.