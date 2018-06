Ювелірний бренд Tiffany & Co. випустив рекламу обручок для геїв

Знаменитий ювелірний бренд Tiffany & Co. опублікував перші рекламні знімки своєї нової колекції обручок під слоганом Will You? ("Чи станеш ти?") Фотосесія миттєво набула статусу скандальної - головними героями кампанії цього року стали два гомосексуалісти із США, повідомляє Super.ru.

До слова, це була перша в історії Tiffany & Co. зйомка з представниками нетрадиційної сексуальної орієнтації. Цікаво, що чоловіки-моделі - реальна гей-пара з Нью-Йорка.

Провокаційну за змістом зйомку підготував всесвітньо відомий глянцевий фотограф Пітер Ліндберг.

"Така реальність: у наш час любов знайшла нові форми і види", - йдеться в повідомленні прес-служби бренду.

Втім, серія рекламних знімків розрахована і на традиційні пари.