У Росії заборонили недержавні лотереї

У повідомленні на сайті уряду зазначається, що "підписаним постановою внесено зміни в постанову №913 в частині виключення проведення недержавних і стимулюючих лотерей".

"Прийняті рішення сприятимуть підвищенню ефективності державного правового регулювання лотерейної діяльності та виключення можливості проведення азартних ігор під виглядом лотерей", - цитує документ ИТАР-ТАСС.

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Документ, підготовлений Мінфіном, було "розроблено з метою реалізації Федерального закону від 28 грудня 2013 року номер 416-ФЗ "ПРО внесенні змін у Федеральний закон "Про лотереї" і окремі законодавчі акти Російської Федерації". Він, зокрема, вносить зміни в постанову від 11 вересня 2012 року номер 913 "Про затвердження Положення про державний нагляд за проведенням всеросійських лотерей".

У грудні 2013 року Держдума прийняла законопроект про лотереї, що забороняє проведення азартних ігор під виглядом лотерей та проведення лотерей з використанням ігрового обладнання, в тому числі ігрових автоматів. Документ, схвалений парламентом, також містив заборону на проведення у період виборчої кампанії або референдуму лотерей, в яких виграш призів або участь у їх розіграші залежить від підсумків голосування, результатів виборів, референдуму або які іншим чином пов'язані з виборами, референдумом.