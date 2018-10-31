У США відбувся традиційний забіг чоловіків на підборах (відео)

Забіг триває всього кілька хвилин, тому перед ним - парад, на якому учасники демонструють свої розкішні костюми.

У США відбувся забіг чоловіків на підборах. 30 років у Вашингтоні проходять ці гонки в дамському взутті.

Бігти учасникам потрібно 317 метрів. Забіг триває всього кілька хвилин, тому перед ним - парад, на якому учасники демонструють свої розкішні костюми.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Китаї керівництво фітнес-центру влаштували забіг у трусах для співробітників через низькі показники продажів.