У США відбувся традиційний забіг чоловіків на підборах (відео)
12:15, 31 жовтня 2018Курйози
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Забіг триває всього кілька хвилин, тому перед ним - парад, на якому учасники демонструють свої розкішні костюми.
У США відбувся забіг чоловіків на підборах. 30 років у Вашингтоні проходять ці гонки в дамському взутті.
Бігти учасникам потрібно 317 метрів. Забіг триває всього кілька хвилин, тому перед ним - парад, на якому учасники демонструють свої розкішні костюми.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Китаї керівництво фітнес-центру влаштували забіг у трусах для співробітників через низькі показники продажів.
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