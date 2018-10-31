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У США відбувся традиційний забіг чоловіків на підборах (відео)

12:15, 31 жовтня 2018
Курйози
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Бігти учасникам потрібно 317 метрів. Забіг триває всього кілька хвилин, тому перед ним - парад, на якому учасники демонструють свої розкішні костюми.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Китаї керівництво фітнес-центру влаштували забіг у трусах для співробітників через низькі показники продажів.

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Теги: #забіг