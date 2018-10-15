У Китаї співробітників фітнес-центру змусили бігати вулицею в трусах за низькі показники з продажу (відео)
02:56, 15 жовтня 2018Курйози
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Всього в забігу брали участь 30 чоловіків.
У Китаї керівництво фітнес-центру змусило співробітників бігати вулицями в трусах за низькі показники з продажу.
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Відео забігу опублікувало видання Daily Mail. Учасники забігу розповіли журналістам, що з радістю прийняли покарання начальника, якого вони «зганьбили».
«Думаю, це гарне випробування для нас», — зазначив один з винних менеджерів.
Всього в забігу брали участь 30 чоловіків. Для жінок керівництво центру придумало інше покарання — їх змусили віджиматися.
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