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У кращих традиціях СРСР: на Харківщині з оркестром відкрили дитячий майданчик (відео)

23:33, 15 листопада 2018
Курйози
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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У традиціях Радянського Союзу - на дитячому майданчику в селищі під Харковом змінили старі гойдалки та гірки на нові.

Усе б нічого, але відкривати оновлений майданчик запросили оркестр. Відео церемонії виклали в Мережу, й користувачі миттєво почали це висміювати.

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Теги: #Харківщина#оркестр#дитячий майданчик