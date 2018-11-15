У кращих традиціях СРСР: на Харківщині з оркестром відкрили дитячий майданчик (відео)

На дитячому майданчику в селищі під Харковом змінили старі гойдалки та гірки на нові.

На Харківщині чиновники з оркестром відкривали оновлений дитячий майданчик.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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У традиціях Радянського Союзу - на дитячому майданчику в селищі під Харковом змінили старі гойдалки та гірки на нові.

Усе б нічого, але відкривати оновлений майданчик запросили оркестр. Відео церемонії виклали в Мережу, й користувачі миттєво почали це висміювати.