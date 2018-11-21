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У США дві жінки в очікуванні Чорної п'ятниці стали табором під супермаркетом (відео)

15:40, 21 листопада 2018
Курйози
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Ретельна підготовка до Чорної п'ятниці. Шеррел Прат і Сідней Армстронг ночують в наметі в теплому одязі і ковдрах.

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Під час найбільшого за рік розпродажу в країні жінки заробляють, адже купують речі не для себе. Досвідчені шоппери приймають замовлення на покупки від інших людей і так мають до тисячі доларів прибутку. Таким заробітком займаються уже 13 років. 

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Теги: #Чорна п'ятниця в США