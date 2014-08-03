Єдиний російський лоукостер через санкції ЄС припиняє польоти

Про це з посиланням на прес-службу компанії повідомляє ИТАР-ТАСС

"У зв'язку з застосуванням економічних санкцій, введених ЄС щодо ТОВ "Добролет", ряд європейських контрагентів повідомив про відмову виконувати свої зобов'язання перед авіаперевізником - анульовано дію договорів лізингу, технічного обслуговування і страхування повітряних суден, а також надання аеронавігаційної інформації", - йдеться в повідомленні.

"В умовах безпрецедентного тиску, який чиниться на компанію "Добролет" з боку європейських контрагентів, перевізник змушений призупинити польоти і продаж квитків", - заявила компанія.

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"Добролет" повідомив, що пасажири, які мають авіаквитки на рейси Москва-Сімферополь-Москва (по 15 вересня включно) і Москва-Волгоград-Москва (по 20 серпня включно) будуть перевезені літаками авіакомпанії "Оренбурзькі авіалінії" дати та час, зазначені у квитках.

Пасажири рейсів до Самари, Пермі, Уфи, Єкатеринбурга, Сургута і Казані можуть оформити вимушене повернення, гроші будуть повернуті в повному обсязі, йдеться в повідомленні "Доброльота".

"Добролет" є дочірнім низькобюджетним перевізником "Аерофлоту".