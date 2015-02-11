ЗМІ: Російський журналіст стрибнув з гавкотом на знімальну групу ТСН у Мінську

Чоловік є журналістом російського пропагандистського каналу LifeNews, пише сайт ТСН.

Кореспонденту російського каналу ставили питання про його професійну діяльність, у відповідь на що він спочатку запропонував "познайомитися", а потім стрибнув на журналістку з гучним гавкотом і намагався схопити її за руку.

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