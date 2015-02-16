Телеглядачам у США помилково показали Обаму як підозрюваного у зґвалтуванні - ЗМІ

Фотографія Обами з підписом "звинувачень немає" демонструвалася в ефірі в п'ятницю, 13 лютого не менше п'яти секунд за спиною у ведучої вечірнього випуску новин, в той час як вона зачитувала наступний текст: "Єдиному підозрюваному в сексуальному насильстві в Державному університеті Сан-Дієго не будуть пред'явлені звинувачення", пише РИА Новости.

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Протягом випуску вибачень не було. "Вони не роблять цього (не вибачаються - ред.), коли трапляються такі дрібниці", - заявив газеті Times of San Diego редактор каналу Майк Уилль. "Так, було таке. Але це не навмисно", - зазначив Уилль.

За його словами, в студію зі скаргами ніхто не дзвонив.