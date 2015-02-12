Обама просить дозволу на використання військ проти "Ісламської держави"

"Резолюція, яку ми направили сьогодні не закликає до розгортання наземної воєнної операції в Іраку чи Сирії", – заявив Барак Обама, передає радіо "Свобода".

"Це не схвалення іншої війни на суші, як це було в Афганістані чи Іраку", – наголосив президент США.

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Згідно з американським законодавством, Конгрес схвалює використання військ терміном на 3 роки. Це схвалення немає географічних обмежень.

Такий дозвіл Конгресу замінив би попередню його версію від 2002 року, який був схвалений ще до війни в Іраку. Нова авторизація не змінює документу, ухваленого після атак 11 вересня у США.

США і сили міжнародної коаліції наносять повітряні удари по позиціях "Ісламської держави" в Іраку з серпня 2014 року, а у Сирії – з вересня. Упродовж цього часу було завдано близько 2300 авіаударів.