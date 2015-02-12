Обама просить дозволу на використання військ проти "Ісламської держави"
Президент США Барак Обама просить Конгрес схвалити використання військ проти угруповання "Ісламська держава".
"Резолюція, яку ми направили сьогодні не закликає до розгортання наземної воєнної операції в Іраку чи Сирії", – заявив Барак Обама, передає радіо "Свобода".
"Це не схвалення іншої війни на суші, як це було в Афганістані чи Іраку", – наголосив президент США.
Читайте такожІсламісти збили військовий вертоліт в Іраку: загинули 2 пілотів
Згідно з американським законодавством, Конгрес схвалює використання військ терміном на 3 роки. Це схвалення немає географічних обмежень.
Такий дозвіл Конгресу замінив би попередню його версію від 2002 року, який був схвалений ще до війни в Іраку. Нова авторизація не змінює документу, ухваленого після атак 11 вересня у США.
США і сили міжнародної коаліції наносять повітряні удари по позиціях "Ісламської держави" в Іраку з серпня 2014 року, а у Сирії – з вересня. Упродовж цього часу було завдано близько 2300 авіаударів.