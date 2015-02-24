У каналізації Флориди застрягли 19 ламантинів (відео)

Про це повідомляє Central Florida News 13. Тварини провели в дренажній трубі, розташованій в місті Сателайт Біч (Satellite Beach), кілька годин. Щоб дістати ламантинів, рятувальникам довелося випиляти частину каналізаційної труби, повідомляє Lenta.ru.

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Співробітники рятувальної служби заявили, що, ймовірно, тварини забралися в каналізацію, щоб зігрітися, і застрягли там. Після вилучення з труби ламантинів з допомогою строп і важкої техніки транспортували в найближчий канал.

Співробітниця комісії штату по захисту риб і диких тварин Енн Спеллман (Ann Spellman), яка виявила ламантинів, розповіла виданню Florida Today, що довжина каналізаційної труби становила близько 40-45 метрів.

Вона зазначила, що через похолодання тварини почали шукати більш теплу воду в каналах і, ймовірно, слідуючи один за одним, забралися в трубу. Самостійно вибратися звідти їм вже не вдалося.

Ламантини, яких також називають морськими коровами, живуть на мілководді і харчуються водною рослинністю. Тварини важать від 400 до 550 кілограмів, а довжина їх тіла становить близько трьох метрів.

Ламантини найчастіше зустрічаються в прибережних районах Америки, а також в області Карибського моря.