Суд засудив трьох грабіжників до... вивчення англійської

Троє іспаномовних чоловіків в американському штаті Пенсільванія повинні вивчити англійську мову, інакше їх чекає тюремне ув’язнення, повідомляє Лента.руз посиланням на ВВС News.

Суд округу Люцерн Luzerne County) визнав Луїса Рейєса (Luis Reyes), Рікардо Домінгеса (Ricardo Dominguez) і Рафаеля Гусман-Матео (Rafael Guzman-Mateo) винними в спробі пограбування перехожих у травні 2007 року.

Двоє постраждалих заявили, що декілька чоловік, серед яких були підсудні, причепилися до них на вулиці з проханням поділитися марихуаною, а потім ударили по голові і погрожували пістолетом.

Під час судового процесу всім трьом обвинуваченим знадобилася допомога перекладача, оскільки вони не знають основ англійської мови.

Згідно з вироком, засуджені мали сісти у в`язницю на термін від 4 до 12 місяців, але суддя Пітер Олсевські (Peter Olszewski) вирішив допомогти молодим людям. Вони будуть відпущені на свободу під чесне слово, що вивчать мову і знайдуть постійну роботу в США. Але якщо через рік чоловіки не здадуть тест на знання англійської, то повинні будуть відбути повний термін покарання.