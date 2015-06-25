Кішка-песиміст з Пекіна підкорила користувачів Instagram (фото)

Кішка Луху, яка отримала прізвисько кішка-песиміст через особливий вираз морди, стала новою зіркою Instagram. Про це повідомляє The Daily Mirror. Менш ніж за місяць на аккаунт господині тварини Меггі Лю (Maggie Liu), де жінка публікує переважно знімки вихованки, підписалися понад 25 тисяч осіб, передає Lenta.ru.

Лю, яка живе в Пекіні, розповіла, що разом з Луху в будинку живуть ще Баркер (Barher) і Барді (Bardie), які припадають кішці-песимістці братом і сестрою, проте з виразом їхніх морд все в порядку.

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The Daily Mirror уточнює, що незвичайного виду Луху набула після того, як побачила пуму в саду будинку. Хижак не торкнув домашнього вихованця, проте, ймовірно, налякав його.

Раніше в цьому році величезну популярність в Instagram набрав акаунт кішки-інопланетянина, яка страждає від рідкісного захворювання очей. Повідомлялося, що менш ніж за два місяці на аккаунт тварини в Instagram підписалися понад 30 тисяч осіб.