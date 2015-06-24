В Instagram з'являться підбірки знімків за актуальними темами

Про це повідомляється в офіційному блозі соцмережі, передає Lenta.ru. В оновленій версії Instagram 7.0 для iOS і Android з'явився інструмент Places Search, який дає можливість шукати фото і відео не тільки за іменами користувачів і хештегами, але і за географічними точками. Тепер користувачі можуть сортувати фото та відео за назвою місця.

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Також у свіжій версії Instagram з'явилася можливість переглядати підбірки знімків, які вручну компілює команда редакторів проекту. Тренди на вкладці Explore оновлюються в режимі реального часу. "Це те, до чого ми прагнули з самого початку. Цей інструмент дозволить тримати руку на пульсі подій у світі", - повідомив Кевін Сістром, співзасновник соцмережі Instagram.

На думку видання Wired, Instagram прагне обігнати Twitter і стати майданчиком номер один для тих, хто хоче через соціальні мережі в режимі реального часу стежити за актуальними подіями.

За своїми характеристиками Explore дуже схожа на анонсований минулого тижня сервіс Lightning, який Twitter обіцяв запустити в своєму мобільному додатку до кінця літа. Натиснувши на відповідну кнопку, користувач перейде до списку найбільш важливих на даний момент тем, про які пишуть інші користувачі. Відбором найбільш цікавого контенту з мікроблогів і сторонніх джерел займеться внутрішня команда редакторів Twitter.

Поки сервіс Explore від Instagram доступний тільки в США, однак Instagram обіцяє незабаром надати цю функцію користувачам по всьому світу, починаючи з Європи.

Кожен день в Instagram публікують близько 70 млн фото - і відеоматеріалів.