Російський депутат вимагає заборонити використовувати смайлики, що "пропагують гомосексуалізм"

Як вважає Марченко, на підсвідомому рівні у вигляді смішних картинок користувачам вселяється нормальність гомосексуальних стосунків, а також виховання в одностатевих сім'ях дітей, пишуть Известия.

"Основними користувачами соціальних мереж, як відомо, є діти та молодь, погляди і переконання яких ще не склалися і піддаються впливу. Ненав'язливо, у вигляді смішних картинок в форматах повідомлень, публікуються зображення чоловіка з чоловіком або жінки з жінкою, до цих же пар додаються діти, а також є вибір картинок з прапорами гей-руху під гаслом "Гордість", - пояснив Марченко.

Читайте такожMicrosoft додала жест «середній палець» в набір смайликів для Windows 10В новій версії операційної системи iOS 8.3 для мобільних телефонів iPhone користувачам став доступний оновлений набір смайликів, серед яких виявилися зображення з двома чоловіками або двома жінками, в тому числі і з дітьми. Ці смайлики можна використовувати при відправці повідомлень в будь-яких додатках.