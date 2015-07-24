На чемпіонаті світу з баскетболу серед глухих литовцям увімкнули гімн СРСР

За словами керівника Литовського комітету спорту глухих Алексаса Ясюнаса, під час візиту до Вільнюса глава місії Тайбея в Латвії сказав, що вони постараються знайти і покарати людину, яка увімкнула радянський гімн, повідомляє видання Delfi.

"Вчора ввечері ми зустрілися з представником Тайваню, він попросив вибачення за те, що трапилося. Він також сказав, що вони шукають, хто підсунув цей запис, хто винен, і хочуть покарати цю людину", - сказав Ясюнас.

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Варто зазначити, що 12 липня у фіналі світової першості 2015 року з баскетболу серед глухих на Тайвані литовські баскетболісти здобули перемогу над збірною США з рахунком 80:77 і втретє поспіль стали чемпіонами світу.

Радянський гімн пролунав на урочистій церемонії нагородження переможців чемпіонату під час його закриття.