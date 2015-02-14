У Японії "хор" планшетів і смартфонів виконав гімн Євросоюзу
04:08, 14 лютого 2015Наука та IT
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В Японії гімн Європейського Союзу виконав хор ґаджетів. Бетховенську "Оду до радості" розробники синхронізували для трьох сотень телефонів та планшетів
Бетховенську "Оду до радості" синхронізували для трьох сотень телефонів та планшетів / ТСН
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Кожен із пристроїв мав власне обличчя та голос. Розподіл голосів був класичний: сопрано, альт, тенор і бас.
Знавці кажуть, що ґаджет-виконання було бездоганним.
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