Лондонський аеропорт розробив меню зі "щасливими стравами"

Про це повідомляє "ЄвроПравда" із посиланням на The Telegraph.

Стало відомо, що страви подаватимуть у восьми закладах аеропорту та позначатимуть їх у меню смайликом.

У свою чергу дієтолог Джо Треверс наголосив, що їжа має величезний вплив на людей, зокрема, на їхній настрій.

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"Щастя-це комплексна річ. Але є певні продукти, які допоможуть "щасливим" хімічним речовинам активізуватися у вашому мозку", - вважає Треверс.

До страв, що активізуватимуть гормон щастя у пасажирів, наголошує видання, входять лосось, тунець, банани, вівсяна крупа, цитрусові, овочі, шпинат, насіння кунжуту, нут та соя. Також пасажирам пропонуватимуть зелений чай.

При цьому наголошується, що скуштувати "щасливі страви" можна буде протягом серпня.