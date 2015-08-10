Російську економіку почали вимірювати годинниками Пєскова: сьогодні це 6343 мінімальні пенсії

"Годинник Пєскова. Найдостовірніший індекс Російської економіки", - йдеться в заголовку сайту peskov.watch.

Як свідчать дані індексу станом на сьогоднішній день, годинник Пєскова коштує 40,300,000.00 рублів - це 53 місячні зарплати Пєскова, або 3701 середня і 6343 мінімальні пенсії, 1260 середніх і 6757 мінімальних зарплат, або 50375 виплат допомоги по догляду за дитиною.

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Як повідомляють автори нового індексу, вартість годинника Пєскова - це "об'єктивна метрика стану Російської економіки".

"На нашому сайті ви може дізнатися поточну вартість годинника Пєскова в рублях, скільки середніх/мінімальних пенсій, зарплат та дитячих допомог можна виплатити ці гроші", - повідомляють автори проекту.

Також на сайті опублікована зручна інфографіка, за якою можна простежити зміну вартості годин Richard Mille RM 52-01 limited в рублях за останні 30 днів.

"Ми віримо в те, що Пєсков, не покладаючи рук, працює для укрупления національної валюти. Вартість годинника Richard Mille RM 52-01 limited в рублях є показником якості його роботи", - підкреслили винахідники індексу.

Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією опозиційного політика Олексія Навального повідомив, що вартість годинника, поміченого у прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова на фотографії з весілля, становить 620 тисяч доларів.