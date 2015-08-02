Пєсков "засвітив" годинник за понад 600 тисяч доларів

Про це повідомляє Lb.ua.

Активісти фонду уточнили вартість годинника в офіційному бутіку Richard Mille: представник компанії підтвердив, що модель RM 52-01 була випущена обмеженою партією в 30 екземплярів, і коштує не менше 600 тисяч доларів.

Згідно з декларацією про доходи, в 2014 році Пісків заробив близько 9 мільйонів рублів. Раніше прес-секретар Пєскова не займався підприємницькою діяльністю і не займав керівних посад у приватних компаніях. У ФБК підкреслили, що подарувати годинник також не могли, оскільки за законом подарунок дорожче 3000 рублів чиновник зобов'язаний передати державі; при бажанні він може викупити дар назад, але за ринковою ціною.

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Після скандалу Пєскова намагався "відмазати" спочатку "Московський комсомолець", який з посиланням на гостя церемонії Олега Мітволя написав, що прес-секретар Путіна позичив годинник.

"Під час весілля Пєсков розумів, що його фотографуватимуть, а картки потім розлетяться по інтернету. Під час підготовки до весілля теж ходило стільки чуток, що гостям було що обговорити і над чим посміятися пізніше. Ось і в цьому випадку молодята вирішили пожартувати. Пєсков позичив годинник у когось із своїх знайомих, які були присутні на урочистостях. Позував з ним. Ми чекали, що журналісти відреагують на цю "качку", - сказав Мітволь.

Втім, сам Пєсков цю версію не підтримав. У коментарі РБК він заявив, що йому їх подарувала дружина Тетяна Навка на весілля. Проте журналісти швидко знайшли докази неспроможності обох версій. Так, у фотоархіві РИА Новостей є фотографія Пєскова в цьому годиннику, датована 2 вересня 2014 року.