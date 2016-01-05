Google Translate перекладає РФ як Мордор, а Лаврова - як "грустную лошадку"

12:08, 05 січня 2016
Курйози
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Сервіс Google Translate почав перекладати українське словосполучення «Російська Федерація» на російську як «Мордор».

REUTERS

Веб-сервіс компанії Google Translate почав перекладати з української на російську мову словосполучення «Російська Федерація» як «Мордор».

Мордор - країна з суворим кліматом з вигаданого світу Середзем'я, де, зокрема, розгортаються події у творах англійського письменника в жанрі фентезі Джона Толкієна "Хоббіт" і "Володар кілець". За сюжетом у Мордорі знаходився головний негативний персонаж Саурон, якому підпорядковувалися орки і тролі.

Фото Скриншот

Також сервіс переводить прізвище «Лавров» як «грустная лошадка».

Фото Скриншот

У кінці серпня 2015 року з'явилася інформація про неправильний переклад українського словосполучення «Революція гідності» на російську. Google Translate перекладав це словосполучення як «Політична криза на Україні».

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