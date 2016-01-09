В Японії залізнична станція працює заради одного пасажира
18:02, 09 січня 2016Курйози
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Як повідомляють китайські ЗМІ, залізнична станція Камі-Сиратаки на острові Хоккайдо в Японії працює заради одного пасажира.
Графік поїзда підлаштовується під графік школярки / CCTVNews
Три роки тому японські залізниці прийняли рішення про припинення руху по непопулярному і віддаленому напрямку. Однак дізнавшись про те, що на станції Камі-Сиратаки живе школярка, залізничники прийняли рішення частково відновити рух, передає Медуза.
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Поїзди зупиняються на цій станції лише два рази на день у різний час — в залежності від того, коли у дівчинки уроки.
В березні 2016 року дівчинка закінчить школу. Після цього рух по цій лінії припиниться зовсім.
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