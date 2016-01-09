В Японії залізнична станція працює заради одного пасажира

Три роки тому японські залізниці прийняли рішення про припинення руху по непопулярному і віддаленому напрямку. Однак дізнавшись про те, що на станції Камі-Сиратаки живе школярка, залізничники прийняли рішення частково відновити рух, передає Медуза.

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Поїзди зупиняються на цій станції лише два рази на день у різний час — в залежності від того, коли у дівчинки уроки.

В березні 2016 року дівчинка закінчить школу. Після цього рух по цій лінії припиниться зовсім.