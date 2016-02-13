Підліток "хакнув" аккаунт директора ЦРУ - ЗМІ
00:45, 13 лютого 2016Курйози
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У Великобританії затримали хакера підліткового віку, який ймовірно стоїть за зломом аккаунта директора ЦРУ Джона Бреннона, повідомляє CNN.
У зломі аккаунта директора ЦРУ підозрюють підлітка / xakep.ru
Ім'я підлітка не оголошується. Підозрюється, що саме він переховувався під прізвиськом Cracka. Тим не менше, сам затриманий заперечує цей факт.
В даний час після арешту підозрюваного відпустили під заставу, так як через його вік поки не було визначено, які саме звинувачення підозрюваному будуть пред'явлені, пише Gazeta.ru.
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За словами одного з чиновників США, фахівці з кібербезпеки в ЦРУ були вражені тим, наскільки хакеру вдалося непомітно провести злом і «замести сліди».
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