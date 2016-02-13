Підліток "хакнув" аккаунт директора ЦРУ - ЗМІ

Ім'я підлітка не оголошується. Підозрюється, що саме він переховувався під прізвиськом Cracka. Тим не менше, сам затриманий заперечує цей факт.

В даний час після арешту підозрюваного відпустили під заставу, так як через його вік поки не було визначено, які саме звинувачення підозрюваному будуть пред'явлені, пише Gazeta.ru.

Читайте такожУ Києві кіберполіція затримала німецького хакера

За словами одного з чиновників США, фахівці з кібербезпеки в ЦРУ були вражені тим, наскільки хакеру вдалося непомітно провести злом і «замести сліди».