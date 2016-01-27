Порошенко наголошує на терміновому створенні національної системи кібербезпеки

Про це він заявив сьогодні на засіданні Ради національної безпеки та оборони, повідомляє прес-служба глави держави.

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Як зазначили у відомстві, РНБО під головуванням президента розглядає питання про Національну систему кібербезпеки.

«Очевидною є необхідність створення національної системи кібербезпеки, коли нею будуть займатися відповідні підрозділи СБУ, кіберзахистом – відповідні підрозділи ДСТСЗІ, а боротьбою з кіберзлочинністю – відповідні підрозділи МВС. Координацію та ефективну взаємодію буде забезпечувати відповідний підрозділ РНБО», - наголосив Порошенко.

За словами президента, така модель взаємодії має бути негайно відпрацьована, в тому числі із залученням передбачених коштів спеціальних трастових фондів НАТО.