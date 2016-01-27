Порошенко наголошує на терміновому створенні національної системи кібербезпеки
Президент Петро Порошенко наголошує на негайному створенні національної системи кібербезпеки.
Про це він заявив сьогодні на засіданні Ради національної безпеки та оборони, повідомляє прес-служба глави держави.
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Як зазначили у відомстві, РНБО під головуванням президента розглядає питання про Національну систему кібербезпеки.
«Очевидною є необхідність створення національної системи кібербезпеки, коли нею будуть займатися відповідні підрозділи СБУ, кіберзахистом – відповідні підрозділи ДСТСЗІ, а боротьбою з кіберзлочинністю – відповідні підрозділи МВС. Координацію та ефективну взаємодію буде забезпечувати відповідний підрозділ РНБО», - наголосив Порошенко.
За словами президента, така модель взаємодії має бути негайно відпрацьована, в тому числі із залученням передбачених коштів спеціальних трастових фондів НАТО.