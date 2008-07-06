Сім'я бін Ладена хоче купити футбольний клуб "Ньюкасл"
15:55, 06 липня 2008Курйози
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Вартість операції – 300 млн. фунтів
Будівельна компанія, що належить сім`ї Осами бін Ладена, хоче купити англійський футбольний клуб "Ньюкасл".
Вартість угоди – триста мільйонів фунтів, повідомляє "Івнінг Стандарт". Крім того, компанія готова реконструювати стадіон "Сейнт Джеймс Парк" і облаштувати територію, прилеглу до арени.
Сім`я Бін Ладена офіційно відсторонилася від засновника "Аль Каїди" ще задовго до теракту 11 вересня 2001-го року.
Варто додати, що власник "Ньюкасла" Майк Ешлі відмовився коментувати ситуацію з продажем клубу.
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