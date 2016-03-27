У Британії кішку помилково відправили посилкою
11:31, 27 березня 2016Курйози
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У Великобританії в одному із поштових відправлень була виявлена жива кішка.
Господиня заявила ветеринарам, що поняття не має, як її кішка виявилася в посилці \ lisimnik.ru
З'ясувалося, що тварину було відправлено в коробці разом з DVD з одного міста в інше, нібито помилково, передає Бі-бі-сі. Кішка на прізвисько Капкейк провела в посилці 8 днів. За словами ветеринарів, вона страждала від зневоднення, проте в цілому здорова.
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Власниця заявила ветеринарам, що поняття не має, як її кішка виявилася в посилці.
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