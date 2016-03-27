У Британії кішку помилково відправили посилкою

З'ясувалося, що тварину було відправлено в коробці разом з DVD з одного міста в інше, нібито помилково, передає Бі-бі-сі. Кішка на прізвисько Капкейк провела в посилці 8 днів. За словами ветеринарів, вона страждала від зневоднення, проте в цілому здорова.

Читайте такожУ Новій Зеландії кішка "колекціонує" сусідські труси і шкарпеткиЗа мікрочіпом вдалося встановити особу та адресу власниці тварини - це Джулія Бегготт, яка проживає в місті Вортінг в графстві Сассекс.

Власниця заявила ветеринарам, що поняття не має, як її кішка виявилася в посилці.