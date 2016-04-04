Пілота усунули від польотів через числені селфі

Як повідомляє China Topix, чоловік створив аккаунт у китайській соцмережі Weibo (аналог "Твіттера"), де постійно розміщував нові знімки, передає Lenta.ru.

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Відзначається, що на сторінку Енді (саме так іменував себе пілот) підписалося понад 72 тис. користувачів. Коли про хобі чоловіка дізналися співробітники Air China, він був усунений від польотів. В даний час проводиться внутрішнє розслідування. Після його початку пілот видаливсвій аккаунт з соцмережі.

Представники перевізника стверджують, що звичка Енді може «впливати на його емоції в польоті». Вони пообіцяли, що чоловік буде суворо покараний за свої дії.

Раніше в лютому повідомлялося, що керівництво індійської авіакомпанії Jet Airways тимчасово відсторонило від польотів п'ять членів екіпажу літака, що летів 4 січня з Джодхпура в Мумбаї. Їх підозрювали в тому, що бортпровідники дозволили зірці Боллівуду Сону Нігаму скористатися системою гучного зв'язку, якою обладнані літаки.