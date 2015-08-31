Німецький літак вимушено сів у Денвері через скандал навколо кота
Винищувачі ВПС США супроводжували вимушену посадку Boeing 767 німецької чартерної авіакомпанії Condor в Денвері, до якої призвів конфлікт на борту через кота.
Як виявилося, одна з пасажирок пронесла тварину під час посадки в Лас-Вегасі в своїй сумці, а не спеціальному контейнері для перевезення, повідомляє avianews.com з посиланням на телеканал ABC.
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Після того, як це виявив екіпаж літака, він помістив кота в туалет, проте це вивело з себе власницю тварини.
"Вона сказала, що є частиною мафії, і що мафія слідкує за нею по всьому світу. І вона здатна розбити авіалайнер у разі необхідності, якщо не зможе бачити свого кота", - розповіла про подію інша пасажирка рейсу Дашенко Гиральдо.
У Денвері власницю кота висадили з авіалайнера, однак у ФБР повідомили, що не пред'явили їй обвинувачення. Пасажири, що залишилися на борту змогли вилетіти у Франкфурт, куди спочатку і прямував літак, тільки на наступний день.