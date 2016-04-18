У Китаї сварка між будівельниками завершилася битвою на бульдозерах

Як розповіли журналістам в поліції північного Китаю, в результаті інциденту як мінімум дві машини виявилися перевернутими посеред проїжджої частини. Битва відбувалася на очах у перехожих та водіїв, що проїжджали повз автомобілів, яким довелося ухилятися від бульдозерів.

Інцидент стався в суботу, 16 квітня, в повіті Синтан провінції Хебей. Представник місцевого муніципалітету через два дні розказав журналістам, що розгнівані будівельники працюють на дві фірми, які не поділили один проект.

Читайте такожКитайський контрабандист намагався перетнути кордон, обклеївши себе майже сотнею iPhoneЗа даними ЗМІ, будівельний сектор Китаю зараз переживає спад, скоротившись на дві третини по відношенню до піку минулого десятиліття. Між тим, економіка Китаю в першому кварталі зросла на 6,7%.