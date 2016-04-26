В Австралії крокодил заліз у намет до туриста і вкусив його за ногу

Як повідомляє російська служба Бі-бі-сі, за словами 19-річного юнака, йому вдалося відбитися від рептилії.

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Пітер Розвелл разом з родиною відпочивав на березі річки Палм-Крік на півночі континенту. Вночі він прокинувся у наметі, відчувши, що хтось смикає його за ногу. Прокинувшись, турист побачив крокодила "трьох або чотирьох метрів завдовжки". Розвелл відбився від крокодила і прогнав його назад у річку. Як це йому вдалося, не повідомляється.

Відразу після інциденту сестра відвезла Розвелла до лікарні, щоб обробити рану. Укус виявився безпечним для життя.

Мер сусіднього містечка Кетрін у бесіді з репортерами зазначила, що жителі регіону все частіше помічають крокодилів поблизу популярних місць відпочинку на воді. Вона закликала скоротити їх популяцію. "Ми змушені жити поруч з крокодилами, тому що їм теж належить це середовище проживання, але це не означає, що ми повинні піддавати себе небезпеці", - сказала мер.