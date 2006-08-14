На Прикарпатті весілля перемістилося в лікарню

12-13 серпня із с.Загвіздя Тисменицького району Івано-Франківської області до інфекційного відділення обласної лікарні з попереднім діагнозом “харчова токсикоінфекція” госпіталізовано 42 особи, з них 5 дітей.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина отруєння - вживання неякісних продуктів харчування під час святкування весілля 12 серпня. Всього на святкуванні було близько 150 осіб.

Станом на 7.00 понеділка на лікуванні перебувають 42 особи. У 5 осіб – середній ступінь важкості, у решти – легкий. Фахівці обласного і районного СЕС в осередку захворювання проводять комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління МНС України в Івано-Франківській області.