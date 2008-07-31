Панталони королеви Вікторії продали з аукціону (фото)
09:17, 31 липня 2008Курйози
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|Отакі от симпатичні панталончики... Фото АР
За словами організаторів торгів, немає жодних сумнівів у тому, що панталони належали королеві. Вони були зшиті на замовлення приблизно в 1890 році, і на них стоїть монограма VR (Вікторія Регіна).
«За панталонами можна судити, що вони належали дуже крупній леді невеликого зросту з дуже широкою талією», - заявив представник аукціонного дому.
Королева Вікторія правила Британією впродовж майже всього XIX століття (з 1819 по 1901 рік). Вона зійшла на трон у віці 18 років і поставила рекорд перебування при владі в країні.
|Королева Вікторія
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