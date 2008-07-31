Панталони королеви Вікторії продали з аукціону (фото)

З аукціону в Англії продали панталони королеви Вікторії. Спідню білизну британського монарха виставили на торги нащадки однієї з фрейлін Вікторії. Панталони були продані за 4,5 тис. фунтів ($9 тис.). Покупцем виявився громадянин Канади.

За словами організаторів торгів, немає жодних сумнівів у тому, що панталони належали королеві. Вони були зшиті на замовлення приблизно в 1890 році, і на них стоїть монограма VR (Вікторія Регіна).

«За панталонами можна судити, що вони належали дуже крупній леді невеликого зросту з дуже широкою талією», - заявив представник аукціонного дому.

Королева Вікторія правила Британією впродовж майже всього XIX століття (з 1819 по 1901 рік). Вона зійшла на трон у віці 18 років і поставила рекорд перебування при владі в країні.

Газета.ру