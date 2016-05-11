Білоруський пенсіонер, який воював з кротами, отримав поранення і потрапив до лікарні

Як повідомило управління внутрішніх справ мінського облвиконкому, 10 травня чоловіка 1938 року народження доставили в лікарню з діагнозом «вибухова травма, множинні зсадини обличчя та правої кисті», передає Lenta.ru. Міліціонери пояснили, що пенсіонер вирішив прогнати кротів, які завелися в городі, з допомогою димової шашки, але вона вибухнула.

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За даним фактом слідчі почали перевірку.

В інтернеті є безліч порад по темі, як позбутися кротів. Серед них виявилося засіб під назвою "Лускунчик - димова шашка", яку після підпалу потрібно засунути в нору і присипати землею.