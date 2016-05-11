Білоруський пенсіонер, який воював з кротами, отримав поранення і потрапив до лікарні
17:02, 11 травня 2016Курйози
248 0
Мешканець білоруського міста Вілейка (Мінська область) отримав поранення від вибуху димової шашки для відлякування кротів.
За даним фактом слідчі почали перевірку / poligon126.ru
Як повідомило управління внутрішніх справ мінського облвиконкому, 10 травня чоловіка 1938 року народження доставили в лікарню з діагнозом «вибухова травма, множинні зсадини обличчя та правої кисті», передає Lenta.ru. Міліціонери пояснили, що пенсіонер вирішив прогнати кротів, які завелися в городі, з допомогою димової шашки, але вона вибухнула.
Читайте такожУ Нью-Йорку невідомий проник в будівлю ООН, а потім стрибнув у річку
За даним фактом слідчі почали перевірку.
В інтернеті є безліч порад по темі, як позбутися кротів. Серед них виявилося засіб під назвою "Лускунчик - димова шашка", яку після підпалу потрібно засунути в нору і присипати землею.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter