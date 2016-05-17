Російські чиновники два роки вказували "жопу" у переліку товарів для держзакупівель

Торік чиновники оцінили цю деталь в 3631 рубль 70 копійок, цього ж року "жопа" подорожчала до 3789 рублів 60 копійок, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Ця деталь була однією з найдорожчих і коштувала як 20-тонний домкрат або 1000-кілограмова лебідка ручна.

У відповіді медичного центру, який замовляв деталь, сказано, що список запчастин "складався на основі прайсу постачальників, і там, швидше за все, була допущена помилка".

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У підрозділі МОЗ РФ також пообіцяли "в подальшому більш уважно перевіряти пропозиції постачальників". При цьому чиновники відзначили, що в 2015 році "жопу" не закуповували, оскільки потреби в цій запчастині не було.